أمن القليوبية ينجح فى كشف غموض مقتل سائق "توك توك"

نجحت قيادات أمن القليوبية من كشف غموض مقتل سائق توك توك بقليوب، تم العثور على جثته ملقاة على جانب الطريق بناحية قرية كفر أبو جمعة، دائرة المركز، مصاب بطلق نارى خرطوش أعلى منتصف الظهر. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3318 مركز قليوب لسنة 2015م.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مأمور المركز بالعثور على جثة "محمد ا"، 28 عاما، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية ورئاسة العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث مركز قليوب وضباط فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مباحث قسم ومركز شرطة قليوب، وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناة وضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة وهم "هانى ص" 21 عاما، عاطل و"دسوقى م" 18 عاما، عاطل وبحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وبحوزة الثانى سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى استدراج سائقى مركبات التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف المتهمون أنهم استدرجوا المجنى عليه من منطقة قليوب المحطة بحجة توصيلهما لناحية كفر أبوجمعة وحال سيرهم بالطريق أجبروا المجنى عليه على النزول فقاومهما فأطلق الأول عليه عيارا ناريا وتعدى الثانى عليه بالمطواة، وفرا هاربين بالتوك توك عقب تنظيف أثار الدماء منه.