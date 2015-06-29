أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل عاطل بكفالة 1000 جنيه لحيازته الحشيش

Google+ Print
جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل عاطل بكفالة 1000 جنيه لحيازته الحشيش جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل عاطل بكفالة 1000 جنيه لحيازته الحشيش
قررت محكمة جنح مستأنف بندر سوهاج، برئاسة مؤمن محمد، وسكرتارية جمال محمد على، بإخلاء سبيل المتهم حسنى. ع. خ، بكفالة 1000 جنيه بعد اتهامه بحيازة قطع من الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، إلا أن محكمة جنح مستأنف أخلت سبيله بكفالة 1000 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365