جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل عاطل بكفالة 1000 جنيه لحيازته الحشيش

قررت محكمة جنح مستأنف بندر سوهاج، برئاسة مؤمن محمد، وسكرتارية جمال محمد على، بإخلاء سبيل المتهم حسنى. ع. خ، بكفالة 1000 جنيه بعد اتهامه بحيازة قطع من الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، إلا أن محكمة جنح مستأنف أخلت سبيله بكفالة 1000 جنيه.