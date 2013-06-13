عارضة أزياء كندية تفجر مفاجأة: جمعتني علاقة بصديق كيم كاردشيان حتى وقت قريب

ليلي جوبادي: العلاقة بدأت منذ يوليو 2012 واستمرت حتى إعلان كيم حملها الأول من "ويست"

كتب : غادة علي الخميس 13-06-2013 09:56

قالت عارضة الأزياء الكندية ليلي جوبادي إنها كانت على علاقة بصديق نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان ووالد طفلتها، مغني الراب كاني ويست، خلال العام الماضي.

وكشفت ليلي (24 عاما) في حوار مع مجلة "Star" الأمريكية، أن علاقتها بالمطرب المشهور بدأت في يوليو من العام الماضي خلال حفل غنائي له في أتلانتك سيتي، واستمرت حتى بعد إعلان كيم عن حملها الأول منه.

ونفى ممثلو كاردشيان الخبر، وأكدوا أن الهجوم على كاني وأسرته من عارضة الأزياء محاولة سافرة من جانب شخصية مضللة تسعى بوضوح للدعاية.

وقالت ليلي في حوارها إن "هذا الأمر سيدمر عائلة كاردشيان. إنه أمر سيء ومزعج حقا، ولكن لو كنت مكان كيم وعلى وشك إنجاب طفل، لوددت أن أعرف به". وروت تفاصيل اللقاءات التي جمعتها بكاني، خاصة المرة الأولى التي شاهدها وهي ترقص بين الحشود، ثم أرسل شخصا من فريقه يدعوها للقائه خلف الكواليس، وكانت كيم تحضر تلك الحفلة، وفي اليوم التالي دعاها لمرافقته إلى غرفته بالفندق.

وتكرر اللقاء بينهما في أكتوبر الماضي، ثم أعلنت كيم حملها في ديسمبر 2012، لكن ليلي زعمت أن كاني هاتفها الأسبوع الماضي وطلب لقاءها، إلا أنها رفضت لأنها تدرك تماما أن صديقته كيم حامل، قائلة: "لن أفعل ذلك بشخص ما".