نادى مستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية يكرم حملة الماجستير والدكتوراه

ينظم نادى مستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية حفلا لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والقاضيات الجدد من أعضاء النادى والمتفوقين من أبناء المستشارين والمعينين الجدد فى الهيئات القضائية، خلال حفل إفطار ينظمه النادى يوم 6 يوليو المقبل بنادى التجاريين فى مدينة بنها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المستشار محمد الحسينى الأمين العام للنادى إن الاحتفال يشمل تهنئة القاضيات من أعضاء النادى وتهنئة المستشارين الذين ترقوا والحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمتفوقين من الحاصلين على تقدير عام جيد جدا فى الليسانس أو البكالوريوس، والحاصلين على نسبة 95% فى الشهادات العامة والمعينين فى الهيئات القضائية.