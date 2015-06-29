نادى مستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية يكرم حملة الماجستير والدكتوراه

ينظم نادى مستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية حفلا لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والقاضيات الجدد من أعضاء النادى والمتفوقين من أبناء المستشارين والمعينين الجدد فى الهيئات القضائية، خلال حفل إفطار ينظمه النادى يوم 6 يوليو المقبل بنادى التجاريين فى مدينة بنها.

وقال المستشار محمد الحسينى الأمين العام للنادى إن الاحتفال يشمل تهنئة القاضيات من أعضاء النادى وتهنئة المستشارين الذين ترقوا والحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمتفوقين من الحاصلين على تقدير عام جيد جدا فى الليسانس أو البكالوريوس، والحاصلين على نسبة 95% فى الشهادات العامة والمعينين فى الهيئات القضائية.