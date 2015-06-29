شركة مياة القناة: محطة ميدان بورسعيد تعمل بكل طاقتها

أكد المهندس على حسين رئيس مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة أنه بخصوص منطقة شارع الدقهلية بحى ثانى، ونظرا لمرور فترة من الزمن تصل إلى ثلاثين عاما على إنشاء خط انحدار شارع الدقهلية دون عمل أى خطط للإحلال ونظرا لزيادة التصرفات داخل الخط بسبب التوسعات الرأسية بإنشاء عدد ليس بقليل من مساكن وأبراج بالمنطقة، وكذلك زيادة التصرفات فى ساعة الذروة فى الشهر الكريم من بعد الظهر وحتى ساعات متأخرة من الليل.

وأشار المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية إلى أن محطة بورسعيد التى تستقبل هذه التصرفات تعمل بكامل طاقتها حيث يعمل عدد 4 طلمبات خلال فتره الذروة وعلى الرغم من ذلك تؤدى تلك الضغوط فى الشبكة، ومخلفات المنازل التى تتزايد بشكل غير عادى فى شهر رمضان إلى طفح فى بعض الأماكن من الشبكة المؤدية إلى الخط الرئيسى فى شارع الدقهلية والخط نفسه ويوجد مقترح جارى دراسته لتنفيذه بعمل تحويل جزء كبير من تصرفات شارع الدقهلية إلى محطة رفع المطافئ حيث يتم رفع الضغط عن محطة بورسعيد.