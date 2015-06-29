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تكثيف أمنى بالوادى الجديد بمناسبة ذكرى "ثورة 30 يونيو"

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تكثيف أمنى بالوادى الجديد بمناسبة ذكرى "ثورة 30 يونيو" تكثيف أمنى بالوادى الجديد بمناسبة ذكرى "ثورة 30 يونيو"
كثفت أجهزة الأمن بالوادى الجديد من تواجدها فى الشوارع والميادين الرئيسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم الدفع بقوات الانتشار السريع ودعم قوات تأمين المناطق الحيوية والاستراتيجية وخاصة محطات مياه الشرب والكهرباء والبنوك وسجن الوادى الجديد العمومى.

فيما تتواصل جهود الحملة الأمنية الموسعة، التى تنفذها الجهات الأمنية لضبط الخارجين على القانون بمنطقة الفرافرة، والتى يشرف عليها اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد وتشارك فيها فرق قتالية وأجهزة الأمن الوطنى والأمن العام والبحث الجنائى وتستهدف تمشيط واقتحام المناطق الصحراوية للتأكد من خلوها من أية عناصر إجرامية أو إرهابية.

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مصر 365