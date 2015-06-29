مبروك يكشف عن أمنيته مع الأهلي بعد ثلاثية الترجي

أكد فتحي مبروك أنه يتمنى الاستمرار في تدريب النادي الأهلي لفترة أطول، ولا يقتصر بقاؤه مع الفريق على الموسم الحالي فقط.

وقاد مبروك الأهلي لتحقيق فوزا عريضا على الترجي التونسي بثلاثية دون رد بأولى مبارياته بدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

واستمر مبروك في نتائجه الرائعة مع القلعة الحمراء منذ توليه المقاليد الفنية خلفا للإسباني خوان جاريدو، إذ حقق الفوز حتى اللحظة في 9 مباريات من أصل 12 خاضها.

وقال مبروك في تصريحات تلفزيونية لقناة (صدى البلد):"أتمنى سماع خبر استمراري مع الأهلي لمدة سنتين".

وعن المباراة أوضح "كان هناك توفيق أمام الترجي، درسناهم جيدا لمدة 3 أيام. حذرت اللاعبين منهم وطالبتهم بالالتزام والتركيز".

وأتم "أشكر جماهير السويس على تواجدهم مع الفريق بعد المباراة والتفافهم حولنا، ولم أفقد الأمل في الدوري".