الزمالك: إنجازات الأهلي سببها نجوم الإسماعيلي.. لماذا لا يتركوا ولو لاعبا واحدا؟

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن الإنجازات التي حققها الأهلي سببها في الأساس نجوم الإسماعيلي الذين حصل عليهم النادي.

وأعرب مرتضى عن تمنيه انضمام لاعب الدراويش عمرو السولية لصفوف الفريق، وأكد أنه لن يلعب للزمالك لو لم تكن هذه هي رغبته.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة (النهار رياضة):"عمرو السولية بلديتنا، فهو من المنصورة. الزمالك سيكون بمثابة بيته، تحدثنا معه ومع عائلته. أتمني أن يكون لاعبا في الزمالك".

وأضاف "عرض الزمالك فرصة كبيرة له كلاعب ولناديه الإسماعيلي من أجل الاستفادة المادية إذا لم يستطع التجديد".

وأردف "الأهلي حصل على كثير من البطولات بفضل لاعبي الإسماعيلي في السنوات الأخيرة، ما المانع أن يتركوا لاعبا من الإسماعيلي نحصل عليه نحن".

وأتم "من صنع مجد الأهلي في العشر سنوات الأخيرة هم لاعبو الإسماعيلي".