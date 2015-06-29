تناول العنب الأحمر يساعد فى علاج الاكتئاب

فى دراسة جديدة، توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن تناول العنب الأحمر والنبيذ يساعدان فى تخفيف حدة الاكتئاب بين مرضاه.

فقد كشفت الأبحاث التى أجريت بجامعة "ساوث كارولينا" الأمريكية، عن أن مركب "الريسفيراترول" المضاد للالتهابات والأكسدة المتواجد بصورة طبيعية فى قشرة العنب الأحمر، يمكن أن يعمل على منع الالتهابات، فضلا عن السلوكيات المرتبطة بالاكتئاب لدى القوارض التى تتعرض لضغوط اجتماعية.

وقالت الباحثة وزان كيه، المشرفة على تطوير الأبحاث، إن النتائج المتوصل إليها تشكل أهمية خاصة فى ظل الضغوط والتوتر الذى نتعرض له فى مجتمعاتنا وحياتنا اليومية، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للاكتئاب والاضطرابات ذات الصلة التى تنشأ بسبب الضغوط الاجتماعية والعائلية فى بعض الأحيان.

وأضافت كيه قائلة: نأمل فى أن تسهم النتائج المتوصل إليها فى تشجيع العلماء على إجراء المزيد من التجارب السريرية لاختبار فعالية الأدوية الطبيعية المضادة للالتهابات فى علاج الاكتئاب.