توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن الوجبات السريعة تجعلك مكتئبا وغير قادر على التحكم فى مشاعرك، وتتماشى نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فى هذا الصدد.

وتوصلت النتائج الجديدة، التى نشرت فى عدد هذا الشهر من دورية الصحة النفسية، إلى أن خفض استهلاك الفرد من هذه الوجبات يمكن أن يحسن حالته المزاجية ويجعله قادرا على التحكم فى عواطفه.

وقام الباحثون بفحص كميات استهلاك الدهون المتحولة أو غير المشبعة لنحو خمسة آلاف شخص، لمعرفة العلاقة بين هذه الدهون الضارة والتى توجد غالبا فى الأطعمة السريعة والكعك والحلوى، وبين قواعد ضبط المشاعر.

واستخدم العلماء فى مؤسسة أبحاث جامعة "سان دييجو" الأمريكية البيانات الأرشيفية لنحو 1700 رجل و3293 امرأة، حيث تم قياس كميات السعرات الحرارية من الدهون المتحولة، والتى تعرف أيضا باسم "الأحماض الدهنية غير المشبعة" لدى هؤلاء الأشخاص، ثم فحصوا الاستجابات العاطفية لهم.

وأشارت الدراسة إلى أن الأفراد الذين لديهم كميات أعلى من الدهون غير المشبعة، يعانون من صعوبات فى مستوى الوعى العاطفى، فضلا عن انخفاض مستوى الوضوح العاطفى.

وفى المقابل، فإن أولئك الأشخاص الذين تقل لديهم كميات الدهون المتحولة ارتبطت أيضا بزيادة العاطفة الإيجابية وانخفاض المشاعر السلبية.

وتتماشى نتائج هذا الدراسة الحديثة مع نتائج الدراسات السابقة، ففى عام 2013 توصلت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا، إلى أنه كلما زادت نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة فى جسم الإنسان، كلما زادت العدوانية، حسبما نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

يذكر أن استهلاك كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة يرتبط بزيادة مستويات الكوليسترول فى الدم؛ مما يسبب النوبات القلبية وأمراض القلب والسكتات الدماغية.