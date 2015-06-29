ثلاثة أقداح من القهوة يوميا تقلل من وفيات مرضى القلب

بشرى جديدة لعشاق القهوة، فقد كشفت أحدث الأبحاث الطبية عن أهمية تناول ثلاثة أقداح من القهوة يوميا؛ مما يعمل على تخفيض فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 21%.

وتسلط الدراسة، التى أجريت بمعهد المعلومات العلمية بنيويورك، الضوء على فعالية القهوة خاصة فى حال تناول ثلاثة أقداح منها يوميا، ودورها فى الحد من مخاطر أمراض القلب.

وتشير الدراسة إلى وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وتراجع خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية لتحقق الآثار الوقائية، بل يرى الباحثون أنه حتى فى حال تناول 5 أقداح يتم الحصول على نفس النتيجة.

فقد أشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر عادة ما يكون خطر الوفاة من الأمراض القلبية الوعائى مرتفعا، وبالتالى، قد تكون القهوة مرتبطة بخفض مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

ففى الذكور، يمكن المزج بين خمسة سلوكيات صحية كاتباع نظام غذائى صحى، واستهلاك الكحوليات باعتدال، مع الابتعاد عن التدخين، وممارسة نشاط بدنى مع الحرص على عدم المعاناة من السمنة فى منطقة البطن يمنع بنسبة 79% من فرص ضعف عضلة القلب.

كما يمكن تجنب نصف حالات الأمراض القلبية الوعائية بين النساء عن طريق تعديل خيارات نمط الحياة، تتراجع بنسبة 73% حالات الإصابة بأمراض القلب، ونحو 46% من حالات القلب الوعائية السريرية، بسبب تبنى نمط حياة صحى.

وتخلص الأبحاث الطبية إلى أن استهلاك القهوة بمعدل يتراوح ما بين 3- 5 أقداح يوميا قد يكون له تأثير وقائى ضد مخاطر الوفاة من الأمراض القلبية الوعائية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شدد فيه الباحثون على أن النتائج المتوصل إليها تختلف من شعب إلى آخر، حيث يوفر قدحان من القهوة يوميا فقط حماية أكبر بين اليابانيين، فى مقابل ثلاثة أقداح للأمريكيين والبريطانيين.