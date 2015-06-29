مصرع بائع متجول غرقا إثر انزلاقه فى البحر أثناء غسل حصانه بالبحيرة

لقى قبل قليل بائع متجول مصرعه غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط أمام قرية المعدية دائرة مركز إدكو.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبسؤال شقيقة المتوفى "بشرى حلمى السيد مصطفى" ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ، وتحرر المحضر 1950/2015 إدارى المركز .
كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة إدكو بغرق أحد الأشخاص بمياه البحر الأبيض المتوسط أمام قرية المعدية دائرة المركز .
وتبين أنه أثناء قيام "أحمد حلمى السيد مصطفى" بائع متجول ومقيم بندر إدكو بغسيل الحصان الخاص به على شاطئ البحر المشار إليه جرفه التيار وغرق .
وبسؤال شقيقة المتوفى "بشرى حلمى السيد مصطفى" ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ، وتحرر المحضر 1950/2015 إدارى المركز .
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