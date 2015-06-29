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مصرع بائع متجول غرقا إثر انزلاقه فى البحر أثناء غسل حصانه بالبحيرة

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مصرع بائع متجول غرقا إثر انزلاقه فى البحر أثناء غسل حصانه بالبحيرة مصرع بائع متجول غرقا إثر انزلاقه فى البحر أثناء غسل حصانه بالبحيرة
لقى قبل قليل بائع متجول مصرعه غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط أمام قرية المعدية دائرة مركز إدكو.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة إدكو بغرق أحد الأشخاص بمياه البحر الأبيض المتوسط أمام قرية المعدية دائرة المركز .

وتبين أنه أثناء قيام "أحمد حلمى السيد مصطفى" بائع متجول ومقيم بندر إدكو بغسيل الحصان الخاص به على شاطئ البحر المشار إليه جرفه التيار وغرق .

وبسؤال شقيقة المتوفى "بشرى حلمى السيد مصطفى" ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ، وتحرر المحضر 1950/2015 إدارى المركز .
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