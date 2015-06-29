مباحث الجيزة تنجح فى القبض على 4 تجار مخدرات

نجحت مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود فاروق مدير الإدرة العامة للمباحث، فى القبض على 4 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور وأطفيح.

حيث وردت معلومات للعميد درويش حسين مفتش قطاع غرب الجيزة، بوجود عدد من تجار المخدرات بدائرتى قسم بولاق الدكرور وأطفيح، وعلى الفور تحركت القوات وتمت مداهمة البؤر الإجرامية والقبض على 4 متهمين بحوزتهم 42 جرام هيروين و30 جراما من مخدر الحشيش و100 قرص مخدر، تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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