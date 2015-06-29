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"مرور الجيزة" يضبط 2312 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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"مرور الجيزة" يضبط 2312 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة "مرور الجيزة" يضبط 2312 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملاته المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحامات المرورية بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 2312 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات"، حيث ضبطت الادارة العامه لمرور لجيزة 49 مخالفة سير بدون رخصة قيادة، و54 سير بدون رخصة سيارة، وتم حجز 23 سيارات، وحجز 15 دراجة نارية مخالفة، و305 مخالفات متنوعة و136 مخالفة موقف عشوائى و685 مخالفه نموذج 125 و1045 مخالفة كلابش من سائقى المركبات، وتم إثبات تعاطى سائقين للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.

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مصر 365