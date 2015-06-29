مصرع وإصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بـ"زراعى البحيرة"

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 12 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث سير على الطريق الزراعى السريع بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مديرأمن البحيرة، تلقى إخطارا يفيد بمصرع سعيد محمد الصاوى (70 عاما – سائق) ومقيم بالدلنجات، وإصابة 12 آخرين، نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى كانوا يستقلونها على الطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام قرية زهرة بكفر الدوار.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى كفر الدوار العام ، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق .

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