عادات النوم السليمة تحميك من أعراض الحموضة

الحموضة من أكثر الأعراض انتشارا وإزعاجا للبعض، وهناك العديد من العوامل التى تؤدى للإصابة بأعراض الحموضة، تأتى على رأسها العادات الغذائية الخاطئة.

الدكتور محمد أنور سليمان استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير، يضيف إلى العادات الغذائية السيئة سببا آخر لا يقل أهمية عنها، فى التسبب بنوبات الحموضة وهو عادات النوم الخاطئة.

النوم فور تناول الطعام يصيبك بالحموضة

>الخطأ الأول الذى يرتكبه البعض ويعد سببا مباشرا فى الإصابة بأعراض الحموضة، تبعا لما يوضحه أنور، هو النوم مباشرا فور تناول الطعام وخاصة الطعام الدسم.

الانتظار وعدم النوم بعد تناول الطعام لفترة لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات، هو ما ينصح به أنور لتجنب أعراض الحموضة.

وضع جسمك أثناء النوم يعرضك للإصابة بالحموضة

>النوم بشكل خاطئ يعد من أهم الأسباب التى تزيد من أعراض الحموضة لدى البعض، وينصح أنور بضرورة أن يكون الجزء العلوى من الجسم مرتفع عن السفلى بما لا يقل عن 15 سم تقريبا، وهو الوضع الذى يسمح للعصارة الهضمية أن تبقى فى موضعها الطبيعى، دون أن ترتد إلى أعلى الصدر مسببة أعراض الحموضة والحرقان.