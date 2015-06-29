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لقاح جديد يعالج صدمة المرضى بعد العمليات الجراحية الكبيرة

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لقاح جديد يعالج صدمة المرضى بعد العمليات الجراحية الكبيرة لقاح جديد يعالج صدمة المرضى بعد العمليات الجراحية الكبيرة
عرض العالم الأمريكى كريستوفر لويرى أمام مؤتمر الجمعية الدولية للعلوم العصبية، الذى عقد فى مدينة فكتوريا بكندا، إمكانية التوصل إلى لقاح ضد الصدمة العصبية التى يتعرض لها بعض المرضى بعد إجراء عملية جراحية كبيرة، بهدف تنشيط الجهاز المناعى ضد نوع من البكتيريا الصغيرة التى تؤثر على الأمعاء وعلى الحالة النفسية للمريض.

وقد أجرى العالم الأمريكى تجاربه على مجموعة من الفئران التى تم حقنها بهذا اللقاح، واستطاعت الفئران مكافحة هذه البكتيريا؛ مما يجعلها لم تستطع التأثير على القولون مقر الالتهابات، كما أنه ساعدهم على التغلب على الخوف.

ويجرى حاليا التجارب الإكلينيكية على هذا اللقاح فى الأمراض المعدية.

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مصر 365