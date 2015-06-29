ولي العهد: موافقة المقام السامي على مشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق «ريادة»

عقد أصحاب السمو أمراء المناطق مساء أمس اجتماعهم السنوي الثاني والعشرين في محافظة جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله -.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع بأصحاب السمو أمراء المناطق ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، مؤكدًا سموه على التوجيهات الكريمة التي تقضي بتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة، وتعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سمو ولي العهد -حفظه الله- أن الاجتماع تدارس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تمحورت حول تحديث وتطوير نظام المناطق، وسبل ووسائل قياس أداء المحافظين ورؤساء المراكز، وواقع العشوائيات وأسبابها وطرق معالجتها، والتوعية الوطنية وسبل تعزيزها، وعلاقة الإمارة بأمانة المنطقة وسبل تطويرها والارتقاء بها.

ولي العهد يؤكد على توجيهات خادم الحرمين بالتيسير على المواطنين

وبين سموه أن أصحاب السمو أمراء المناطق توصلوا إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع.

وفي ختام الاجتماع تشرف سمو ولي العهد بالإعلان عن موافقة المقام السامي على مشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة"، الذي سيحدث نقلة نوعية في عمل الإمارات والخدمات التي تقدمها للمواطنين، رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الدعم غير المحدود الذي تتلقاه إمارات المناطق في عهده الميمون -حفظه الله ورعاه- .

عقب ذلك التقطت الصور التذكارية لأصحاب السمو الأمراء بهذه المناسبة.