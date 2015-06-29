محلب يتفقد اليوم مشروع توشكى ضمن زيارته لأسوان

يبدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يرافقه وزراء الزراعة والإسكان والرى والاستثمار والتنمية المحلية، زيارة تستمر يومين لكل من مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى ومحافظة أسوان.

تأتى الزيارة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتذليل كافة المعوقات التى تحول دون نمو المشروع، فضلا عن الوقوف على إمكانية استصلاح أكثر من 100 ألف فدان ضمن المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان .

محلب: البدء التجريبى بـ3 مناطق لتطبيق فكرة مجتمع عمرانى متكامل الأنشطة

>