استئناف الحوا ر الليبى يوم الخميس المقبل بالمغرب

تستأنف يوم الخميس المقبل بمدينة الصخيرات المغربية جلسات الحوار الليبى بين مجلس النواب طبرق والمؤتمر الوطنى العام طرابلس والنواب المستقلين تحت رعاية الأمم المتحدة.

صرح بذلك محمد شعيب رئيس وفد مجلس النواب للحوار وتلسيد صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطنى فى مؤتمر صحفى عقده كل منهما على حده الليلة الماضية.

فقد قال شعيب رئيس وفد مجلس النواب طبرق، انه سيتم استئناف الحوار يوم الخميس إذا كان الطرف الآخر على استعداد لذلك ، وأوضح سيتم الرجوع إلى مجلس النواب بطبرق لمناقشة تعديلات ومقترحات الأمم المتحدة على المسودة الرابعة لافتا إلى أن هذه المسودة تفتح الطريق أمام اتفاق نهائى وتحقق نقلة نوعية لحل الأزمة الليبية متمنيا ألا تضيع تلك الفرصة.

وشدد على أن سحب الثقة من الحكومة هو حق مكتسب لمجلس النواب فقط ولا يمكن التنازل عنه، فمن يمنح الثقة هو الوحيد الذى يسحبها حسب تعبيره، وأوضح أن مجلس النواب اجتهد ووضع لية تضمن الاستقرار وهى أن سحب الثقة يحتاج إلى تصويت 150 عضوا ، وقال ، إن ما أثير على الفيس بوك بشأن أسماء تم اختيارها فى الحكومة جميعها هو كلام غير صحيح .