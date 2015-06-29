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نظر تظلم مرشد الإخوان السابق وزوجته من منعهما التصرف فى أمولهما اليوم

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نظر تظلم مرشد الإخوان السابق وزوجته من منعهما التصرف فى أمولهما اليوم نظر تظلم مرشد الإخوان السابق وزوجته من منعهما التصرف فى أمولهما اليوم
تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية التظلم المقدم من كل من محمد مهدى عاكف، مرشد الإخوان السابق، وزوجته وفاء عزت إبراهيم عيسى، على القرار الصادر من النيابة العامه بمنعهم من التصرف فى أموالهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

ويتضمن المستخرج أمر منع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2013.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدحت العطار، بعضوية المستشارين أحمد الخشابى وكمال همام، وأمانة سر عوض محمد عوض.

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مصر 365