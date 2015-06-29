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جامعتا "القاهرة" و"حلوان" تحددان اليوم مصير شركة "فالكون"

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جامعتا "القاهرة" و"حلوان" تحددان اليوم مصير شركة "فالكون" جامعتا "القاهرة" و"حلوان" تحددان اليوم مصير شركة "فالكون"
يعقد اليوم الإثنين، كل من مجلس جامعة القاهرة وحلوان، اجتماعه الدورى؛ لتحديد مصير شركة فالكون للتأمين والحراسة فى الاستمرار بعملها لتنظيم عملية الدخول والخروج على بوابات الجامعتين، من عدمه.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن جامعات العاصمة "القاهرة وعين شمس وحلوان" ستجدد عقدها مع شركة "فالكون" للتأمين والحراسة، الذى ينتهى العقد معها يوم 30 يونيو الجارى، ولكن بشروط جديدة حددتها اللجان المختلفة التى شكلتها الجامعات لتقييم تجربة الشركة.

وأكدت المصادر، أن التعاقد الجديد سيتضمن شروطا جديدة لتلك الجامعات فيما يخص الأموال الخاصة بالشركة ومرتبات أفرادها ومدة التعاقد وغيرها من الشروط خاصة مع غياب دور وزارة التعليم العالى التى تولت مسئولية التعاقد مع الشركة خلال العام الماضى.

وتابعت المصادر، أن الجامعات تتجه لتجديد التعاقد لعدة أسباب أهمها مناسبة تكاليف الشركة، وأنها أدت دورها فى تأمين بوابات الجامعة خلال العام الماضى بشكل جيد، وبدون مشكلات، وأن الأمن الإدارى لا يستطيع تأمين الجامعة بمفرده خلال الفترة الحالية.


>غدًا.. مجلس جامعة عين شمس يعقد اجتماعه الدورى ويحدد مصير "فالكون"

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