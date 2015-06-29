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البحرية الإسرائيلية تمنع السفينة "ماريان" من الوصول إلى قطاع غزة

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البحرية الإسرائيلية تمنع السفينة "ماريان" من الوصول إلى قطاع غزة البحرية الإسرائيلية تمنع السفينة "ماريان" من الوصول إلى قطاع غزة
أعلنت البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أنها سيطرت على سفينة تقل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، كانت فى طريقها إلى قطاع غزة فى محاولة لكسر الحصار البحرى الإسرائيلى المفروض على القطاع الساحلى.

وقالت متحدثة باسم جيش إسرائيل فى تل أبيب، أن البحرية طالبت السفينة "ماريان"، بأن تغير مسارها إلى ميناء أشدود جنوب إسرائيل.

وتابعت المتحدثة، أن القبطان رفض الانصياع، لذلك قامت قوات بحرية خاصة بالصعود إلى السفينة وسيطرت عليها، وأشارت إلى أن الطرفين لم يستخدما أى عنف ولم تقع أى إصابات.

وسيطرت البحرية الإسرائيلية على السفينة فى الساعة 03:30 صباحًا بالتوقيت المحلى (12:30 بتوقيت جرينتش)، حيث كانت "ماريان" فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتقترب من المياه التى تسيطر عليها إسرائيل.

وقالت البحرية، إنه جارٍ الآن توجيه القارب إلى ميناء أشدود الإسرائيلى، حيث من المقرر أن يصل فى غضون فترة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة.


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