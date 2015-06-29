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اليوم.. "جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

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اليوم.. "جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت" اليوم.. "جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"
تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.


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