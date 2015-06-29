الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدلا على الوجه البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن مصر:

>القاهرة العظمى 32 والصغرى 22، الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23، شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 25، أسوان العظمى39 والصغرى 28.