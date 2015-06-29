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بالفيديو..محافظ الشرقية يوقف سيارة أمين شرطة مخالف:"أنت قدوة للناس يا أخى"

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بالفيديو..محافظ الشرقية يوقف سيارة أمين شرطة مخالف:"أنت قدوة للناس يا أخى" بالفيديو..محافظ الشرقية يوقف سيارة أمين شرطة مخالف:"أنت قدوة للناس يا أخى"
استوقف الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، سيارة أمين شرطة مخالفة للقواعد المرورية، وذلك أثناء قيامه بجولة تفقدية لمدينة الزقازيق.

ورفض محافظ الشرقية اعتذار أمين الشرطة، الذى وعد بإزالة كل المخالفات المرورية المتعلقة بالسيارة، إلا أن الدكتور رضا عبد السلام رفض ذلك قائلا: "لا مفيش فيها أسف دى، انت قدوة للناس يا حبيبى، انت النهاردة بتشتغل فى المرور، إذا كنت انت يا قدوة "مفيميلى" عربيتك وشايل النمر، دا ينفع انت قدوة للناس يا أخى، أما دا حالنا احنا كمسئولين كدا فى البلد، أمال هيتصلح حال البلد أزاى، وأزاى داخل خارج كدا فين المرور".


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مصر 365

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