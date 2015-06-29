مؤتمر فتحي مبروك: بتروجيت أفضل من الترجي.. وهذا الطبيعي من الأهلي

يرى فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن أداء فريقه في الفوز على الترجي 3-0 اليوم الأحد هو الطبيعي والمعتاد منه، رغم معاناته في التغلب على بتروجيت في الدوري.

وافتتح الأهلي مشواره في المجموعة الأولى من الكونفدرالية، بسحق ضيفه التونسي 3-0.

وجاء ذلك بعد أيام من الفوز بصعوبة على بتروجيت 2-1 في الدوري المصري.

وقال مبروك في المؤتمر الصحفي: "هذا الطبيعي والمعتاد من الأهلي. سواء أداء أو نتيجة".

وتابع "بتروجيت كان أعلى بدنيا وفنيا من الترجي، ولذلك عانى الأهلي لتحقيق الفوز في الدوري المصري".

وكشف مبروك عن أنه لم يغير طريقة اللعب بعد خروج حسام عاشور مطرودا في الدقيقة 70.

وأتم "أشركت محمد رزق لتعويض عاشور في وسط الملعب، وحافظت على طريقتي في الاعتماد على ثنائي هجومي بإشراك أحمد عبد الظاهر ومؤمن زكريا".