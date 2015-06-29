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مؤتمر فتحي مبروك - عن عبد الله السعيد ' غير المفهوم ' في مصر

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مؤتمر فتحي مبروك - عن عبد الله السعيد ' غير المفهوم ' في مصر مؤتمر فتحي مبروك - عن عبد الله السعيد ' غير المفهوم ' في مصر

يعتقد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن أداء لاعبه عبد الله السعيد أمام الترجي وتسجيل هدفين في الفوز 3-0، ليس غريبا أو استثنائيا.

وافتتح الأهلي مشواره في المجموعة الأولى من الكونفدرالية، بسحق ضيفه التونسي 3-0.

وسجل السعيد الهدفين الأول والثاني، وأتم مؤمن زكريا الثلاثية.

وقال مبروك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما قدمه السعيد أمام الترجي هو المتوقع والطبيعي منه. هو لاعب يمتلك الكثير من الحلول".

وأوضح "ما يقدمه السعيد غير مفهوم للكثيرين في ، فهو لاعب مهم في كل الأوقات ويمنح الأهلي الكثير. هو فقط اليوم ترجم الأداء إلى أهداف".

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