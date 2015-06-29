مؤتمر فتحي مبروك - عن عبد الله السعيد ' غير المفهوم ' في مصر

يعتقد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن أداء لاعبه عبد الله السعيد أمام الترجي وتسجيل هدفين في الفوز 3-0، ليس غريبا أو استثنائيا.

وافتتح الأهلي مشواره في المجموعة الأولى من الكونفدرالية، بسحق ضيفه التونسي 3-0.

وسجل السعيد الهدفين الأول والثاني، وأتم مؤمن زكريا الثلاثية.

وقال مبروك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما قدمه السعيد أمام الترجي هو المتوقع والطبيعي منه. هو لاعب يمتلك الكثير من الحلول".

وأوضح "ما يقدمه السعيد غير مفهوم للكثيرين في مصر، فهو لاعب مهم في كل الأوقات ويمنح الأهلي الكثير. هو فقط اليوم ترجم الأداء إلى أهداف".