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بعد ثلاثية الأهلي .. معلول: قلبي واجعني على الترجي

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بعد ثلاثية الأهلي .. معلول: قلبي واجعني على الترجي بعد ثلاثية الأهلي .. معلول: قلبي واجعني على الترجي

أعرب نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي التونسي عن حزنه الشديد بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي 0-3 في كأس الكونفدرالية.

وقال معلول في الإستوديو التحليلي للقاء عبر قناة "بي إن سبورتس": "قلبي واجعني، لا أجد ما أقوله، أول مرة أرى الترجي بهذا السوء".

وأضاف: "الله يهدي من كان السبب في وصول الوضع الذي نراه، وتفريغ الترجي من هويته، فالشخصية الكروية للفريق كانت مفقودة تمامًا".

وتابع: "مع احترامي لهؤلاء اللاعبين، ولكنهم ليسوا على مستوى الترجي، ولا يستحقوا ارتداء قميص النادي".

وواصل: "هناك بعض اللاعبين تصاحبهم ضجة إعلامية كبيرة عند انضمامهم للترجي دون تأثير فعلي، وتم إهمال العناصر الشابة في النادي".

وأتم نبيل معلول: "الأهلي كان متسيد المباراة رغم أنه لعب بعشرة لاعبين آخر 25 دقيقة من اللقاء".

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فيديو اليوم السابع