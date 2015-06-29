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مؤتمر مدرب الترجي - عن مشاكل الدفاع واللعب بدون بدلاء أمام الأهلي

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مؤتمر مدرب الترجي - عن مشاكل الدفاع واللعب بدون بدلاء أمام الأهلي مؤتمر مدرب الترجي - عن مشاكل الدفاع واللعب بدون بدلاء أمام الأهلي

تحدث خالد المولهي المدرب المساعد للترجي عن أسباب الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة اليوم الأحد في كأس الكونفدرالية.

وأكرم الأهلي وفادة ضيفه الترجي بثلاثية دون رد في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية التي يحمل لقبها.

وقال المولهي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نمر بظروف صعبة في الترجي، وخصوصا دفاعيا بسبب النقص العددي".

وتابع "يكفي أن أقول أننا لعبنا أمام الأهلي بدون بدلاء، فنحن نبني فريقا جديدا ولن يظهر ثمار ذلك الآن".

وأكد المولهي أن الجهاز الفني لم يشعر بالندم على استبعاد أحمد العكايشي نجم الفريق من مواجهة الأهلي.

وأضاف "غياب العكايشي أثر علينا بالتأكيد، ولكننا لم نندم على استبعاده لأن ما يهم هو مبادئ الترجي".

وأشار مدرب الترجي إلا أن المفاوضات مع فخر الدين بن يوسف لم تنته حتى الآن.

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