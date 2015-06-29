وجبة سحورك طريقك لتجنب الصداع والهبوط والعطش

يلجأ بعض الصائمين خلال شهر رمضان المبارك للاستغناء عن تناول وجبة السحور، خاصة مع قلة عدد ساعات الإفطار.

وهنا يجب أن نطرح سؤالا هام عن فوائد وجبة السحور على صحة الإنسان فى شهر رمضان المبارك؟ وأضرار عدم تناولها.

>وحول ذلك تجيب الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن وجبة السحور مفيدة لصحة الصائم، لأن تناولها يفيد فى منع حدوث الإعياء والصداع والهبوط أثناء نهار رمضان.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أنه ينصح بتأخير السحور بقدر الإمكان وذلك للحفاظ على فوائدة أكتر فترة ممكنة، ويراعى ‏تجنب تناول الأطعمة المالحة للحد ‏من الشعور بالعطش مثل المخللات أو الزيتون المالح والجبنة المالحة وتجنب التوابل والبهارات وعدم الاعتماد على الأغذية المحفوظة، أو الوجبات السريعة التحضير فكل ما سبق يزيد من حاجة الإنسان للماء أثناء النهار.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة شرب كمية كافية من الماء حتى الشعور بالارتواء قبل الفجر، ويجب أن يحتوى طعام السحور على أغذية سهلة الهضم ويجب أن تتميز بما لم يأكله الصائم خلال وجبة الإفطار مثل الألبان ومنتجاتها كالجبن والزبادى بالإضافة إلى الخضراوات الطازجة والفاكهة.