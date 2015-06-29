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أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب

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أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب
تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مساء الأحد من الملك محمد السادس ملك المغرب، عبر خلاله عن استنكار المملكة المغربية وإدانتها الشديدة للحادث الإرهابى الذى وقع فى مسجد "الإمام الصادق" أثناء تأدية المصلين لصلاة الجمعة الماضية ، مؤكدا تضامن المغرب وشعبها مع دولة الكويت وشعبها ووقوفها إلى جانبها وتسخير كافة الجهود والإمكانيات لمواجهة مثل تلك الأعمال الإرهابية .

كما عبر العاهل المغربى عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا هذا العمل الإجرامى الشنيع ، سائلا المولى تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء .

ومن جانبه، أعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره للعاهل المغربى على ما عبر عنه من طيب المشاعر وعلى هذه اللفتة الأخوية الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات الحميمة التى تجمع البلدين والشعبين متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية .
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