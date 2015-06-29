لفائدة أكبر.. استبدل شوربة الكريمة بالشوربة العادية

شوربة الكريمة أحد أهم الشوربات المحببة لدى الكثيرين، وخاصة على المائدة الرمضانية، ولكن وبجانب فوائدها العظيمة والتى تنحصر فى نسبة الكالسيوم التى تحتوى عليها، إضافة للعناصر الأخرى المفيدة، إلا أن لها بعض الأضرار خاصة لمن يتبعون أنظمة ريجيم قاسية فهى تحتوى على سعرات حرارية عالية وتساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

هذا ما أكد عليه الدكتور سعيد جمال أخصائى الجهاز الهضمي، والذى أكد على أهمية أن نلجأ لبعض البدائل الصحية لبعض الأطعمة الرمضانية المحببة، كشوربة الكريمة، والتى يمكن استبدالها بشوربة المرق العادية، كاللحم والدجاج وشوربة السمك، وشوربة الخضراوات، فهذه النوعيات من الشوربات صحية للغاية وخفيفة على المعدة خاصة فى أيام الصيام، كما أنها تشعر الصائم بالشبع سريعا ولا تجعله محتاجا لكميات كبيرة من الطعام.

وأضاف جمال موضحا أن الشوربة البيضاء أو شوربة الكريمة غير مناسبة لمن يرغب فى الحفاظ على وزنه خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى أنها غير سهلة الهضم، كنظيرتها العادية أو شوربات الخضراوات، كما أنها لا تبطن المعدة كالشوربات العادية والمرق، والخضراوات، لأنها قاسية على المعدة لاحتوائها على كم هائل من اللبن والجبن والكريمة.