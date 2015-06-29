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جامعة حلوان : ندرس إجراء تحليل مخدرات للطلاب والعاملين بالمدن الجامعية

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جامعة حلوان : ندرس إجراء تحليل مخدرات للطلاب والعاملين بالمدن الجامعية جامعة حلوان : ندرس إجراء تحليل مخدرات للطلاب والعاملين بالمدن الجامعية
قال الدكتور سمير الدمرداش، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة تدرس تطبيق إجراء تحليل المواد المخدرة على الطلاب والعاملين بالجامعة، موضحا أنه فى حالة الموافقة على التطبيق سيتم أولًا بالمدن الجامعية، وقال: "متعاطو المخدرات تصدر منه أفعال غير طبيعية، مما يتسبب فى أضرار له ولغيره".

وأشار نائب رئيس الجامعة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إلى أنه فى حالة ثبوت التعاطى للطلاب بالمدن الجامعية فى حالة إقرار الجامعة إجراء التحليل والموافقة عليه- سيتم عرض العلاج على الطلاب وفى حالة القبول سيتم بدء العلاج، وفى حالة الرفض يتم فصل الطالب من المدن الجامعية.

وجدير بالذكر أن جامعة القاهرة دشنت قرارًا بتحليل المواد المخدرة على العاملين والطلاب بالعام الدراسى 2014-2015، وأدى ذلك لفصل العديد من العاملين، بعد ثبوت التحاليل تعاطيهم للمخدرات.

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