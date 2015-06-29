اليوم.. الحكم على المتهمين فى قضية "شبكة تبادل الزوجات" بمدينة نصر

تصدر محكمة جنح مدينة نصر أول برئاسة المستشار معتصم الجبالى وسكرتارية حسام الدين مصطفى، اليوم الاثنين حكمها فى محاكمة شبكة تبادل الزوجات الثانية، والمتهم فيها رجلان وامرأتان لاتهامهم بممارسة الدعارة عن طريق تبادل ممارسة الجنس مع الزوجات وإنشاء موقع إباحى على الإنترنت لاستقطاب آخرين.

أحالت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد شورب المتهمين إلى محكمة الجنح بعد أن وجهت لهم عدد من الاتهامات، منهم ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء موقع إباحى لاستقطاب المتزوجين.

كشفت تحقيقات هيثم مشهور، مدير النيابة، أن المتهمين أنشأوا صفحة على "فيس بوك" باسم "عمرو وسماح تبادل زوجات تدعو لراغبى ممارسة الجنس بتبادل الزوجات"، وتقمص ضابط الآداب دور الراغب فى مشاركتهم واتفق معهم على موعد ومكان ممارسة الجنس الجماعى، واستأذن النيابة العامة وداهم زملاؤه الشقة وضبطوهم فى حالة تلبس.

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