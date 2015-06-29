بالصور.. الإهمال يسيطر على إحدى إدارات صحة الوادى الجديد والدفاتر فى القمامة

رصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الإهمال الشديد فى مقر مجموعة البلهارسيا والقوارض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، والتى تمثلت فى إهمال التأمين لمخازن المجموعة التى تحتوى على مبيدات ومواد قابلة للاشتعال والانفجار، بالإضافة إلى وجود سيارات العيادات المتنقلة والتى تحتوى على أجهزة بملايين الجنيهات دون حراسة أو اهتمام، بالإضافة إلى عدم تشغيل وحدات الإطفاء وعدم تواجدها من الأصل أمام مخازن المبيدات، حيث رصدت عدسة "اليوم السابع" عدة ملاحظات بالغة الأهمية تؤكد على الإهمال الإدارى الجسيم بالموقع.

أدى غياب التأمين للموقع لتحرك محرر الجريدة كل أرجائه دون أية عوائق حيث تم رصد عدة مخالفات إدارية جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بوسائل الامان خاصة مخازن المبيدات وسيارات العيادات المتنقلة التى تم وضعها فى مقر المجموعة فى الوقت الذى يتم تخصيص جراج خاص بتلك السيارات، وكذلك سوء حالة المبنى من الجهة الخلفية ووجود حائط آيل للسقوط وكذلك عدم تأمين ورشة النجارة الكائنة بالمجموعة والتى سبق وان تعرضت لحريق هائل من قبل.

ووثقت عدسة "اليوم السابع" إلقاء الدفاتر الأصلية الخاصة بخطوط سير الموظفين والسيارات ودفاتر الأحوال منذ عام 2007 وحتى عام 2013م والتى كانت ملقاة وممزقة وسط أكوام القمامة الهائلة بالمجموعة، والتى ما زالت تحتفظ بكمية من الأوراق السليمة والتى تضم توقيعات وخطوط سير الموظفين والسيارات، وسبق أن تم إخطار الجهات المختصة بسرقتها عقب نشوب الحريق الهائل بالمجموعة والذى لم يتم التخلص من آثاره، حيث ظلت النوافذ المحترقة ملقاة خلف مبنى الإدارة بجانب إلقاء مخلفات المبيدات الخطيرة بنفس الموقع دون التخلص منها بوسائل آمنة، حيث تنتشر عشرات الفوارغ لعبوات المبيدات التى ما زالت تحتفظ ببقايا المواد السامة فى الوقت الذى تنتشر فيه ظاهرة دخول الأغنام والماعز إلى مقر المجموعة بالعشرات للرعى على تلك المخلفات والأوراق والقمامة المتراكمة داخل المجموعة.

كما تم رصد حالة دورات المياه داخل المجموعة والتى ساءت حالتها وأصبحت تعانى من تسريب مستمر فى الأحواض وتعطل فى الحمامات وتراكم المخلفات البشرية بداخلها بصورة مقززة فى الدور الاول والثانى من المبنى، وانتشار المخلفات وأجهزة الرش داخل دورات المياه فى الدور الثانى.



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آثار الحريق الذى نشب بمقر المجموعة ولم يتم إزالة مخلفاته



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النوافذ المحترقة بورشة الأخشاب التابعة لمجموعة البلهارسيا والقوارض



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سيارات العيادات المتنقلة دون حراسة بعد أن تم نقلها من الجراج الخاص بها لمقر المجموعة



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مخازن المبيدات دون وحدات إطفاء وتظهر حوامل الأجهزة فارغة



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أحواض المياه تعانى من حالات تسرب مستمرة



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دورات المياه معطلة وتنتشر المخلفات البشرية فيها



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دفاتر خطوط السير ملقاة فى القمامة منذ عام 2013م



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كمية هائلة من المخلفات ملقاة داخل المجموعة



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مخلفات المبيدات الحشرية القاتلة ملقاة داخل مقر المجموعة دون رعاية



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دفتر خطوط السير ودفاتر الأحوال ملقاة وسط المخلفات المتراكمة داخل مقر مجموعة البلهارسيا والقوارض



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