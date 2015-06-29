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إحالة 7 عاملين بمساجد بنى سويف للتحقيق لتشغيل مكبرات الصوت الخارجية

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إحالة 7 عاملين بمساجد بنى سويف للتحقيق لتشغيل مكبرات الصوت الخارجية إحالة 7 عاملين بمساجد بنى سويف للتحقيق لتشغيل مكبرات الصوت الخارجية
قرر الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، إحالة 7 من العاملين بمساجد مركز ببا جنوب المحافظة إلى التحقيق (3 أئمة، عاملين، مؤذنين) لتشغيل مكبرات الصوت الخارجية ومخالفة تعليمات الوزارة والمديرية، بالإضافة إلى خصم مكافأة عضو الأوقاف لتغيبه عن الملتقى الفكرى بأحد مساجد مركز سمسطا..

جاء ذلك خلال متابعته مساء أمس الأحد 4 مساجد بقريتى سدس وهليه بمركز ببا، حيث وجد مكبرات الصوت تعمل أثناء صلاة التراويح، كما لاحظ تغيب أحد مشايخ المديرية عن إلقاء محاضرته فى مسجد عثمان بن عفان بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، فقرر إحالة المخالفين للتحقيق.
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