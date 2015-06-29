القبض على مطلوب فى قضية ثأر وبحوزته أقراص مخدرة بأسوان

ألقى ضباط المباحث بأسوان اليوم القبض على عاطل، مطلوب إحضاره على خلفية قضية خصومة ثأرية، وبتفتيشه تم العثور على أقراص من مخدر التامول.

وكان قد تمكن رجال المباحث تحت إشراف العميد حسين حامد، مدير إدارة البحث الجنائى وبرئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية من ضبط المدعو (أشرف . ع) 34 سنة عاطل والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية (2566) جنح قسم أول لسنة 2015 خصومة ثأرية، حيث تم ضبطه وبحيازته (125) قرصا من عقار التامول المخدر وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار تحرر له المحضر 5870 جنايات قسم أول، وجار عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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