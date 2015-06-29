"أمن الشرقية" يقنع الشاب المقدم على الانتحار من أعلى البرج بالنزول

تمكنت قوات أمن الشرقية وعدد من المواطنين، من إقناع الشاب الذى حاول الانتحارمن أعلى برج سكنى مقابل لمبنى محافظة الشرقية، بالنزول واتباع الطرق القانونية للحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى بالمحافظة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران، مديرالبحث الجنائى، يفيد قيام شاب بمحاولة الانتحارمن أعلى الطابق 24 ببرج على زكى بمدينة الزقازيق، وعلى الفور انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وضباط قسم أول واللواء محمد ناجى أباظة والعميد عصام عامر مأمور قسم أول.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد حسين أبو فول، رئيس مباحث القسم، أن الشاب يدعى " محمود على غريب" 26 سنة ومقيم مدينة أبو كبير، وبدون عمل وقدم على قرض بمبلغ 30 ألف جنيه من محافظة الشرقية، منذ فترة، ولم يحصل على القرض وأن حفل زفافه بعد أيام فقرر التخلص من حياته.

فيما قامت مديرية الأمن بالدفع بسيارات الحماية المدنية وتم استدعاء سيارة إسعاف، وتمكن ضباط المباحث من إقناع الشاب بالنزول واتباع الطرق القانونية، وذلك بعد نصف ساعة من صعوده برج على زكى، وأمتثل الشاب لكلام الشرطة والمواطنين الذين نصحوه بالنزول، وتم اصطحابه من قبل قوة من الشرطة والتوجه به لديوان عام المحافظة لمقابلة القيادات التنفذية لمساعدته فى الحصول على القرض.

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http://www.youm7.com/story/2015/6/29/%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-24-%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1/2244460#.VZCY-_nvOM8