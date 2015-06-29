أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

متسولون يبتزون المواطنين داخل نفق مشاة شبرا نهارا وينامون به ليلا

Google+ Print
متسولون يبتزون المواطنين داخل نفق مشاة شبرا نهارا وينامون به ليلا متسولون يبتزون المواطنين داخل نفق مشاة شبرا نهارا وينامون به ليلا
تحول نفق المشاة الوحيد الذى يعبره الأهالى بمنطقة ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، للوصول إلى موقف الأتوبيسات ومحطة القطارات، إلى وكر للمتسولين الذين اتخذوه مرتعًا لهم يتسولون من المواطنين فيه نهارًا، وينامون فيه ليلاً.

كما انتشر بداخله عدد من الباعة الجائلين والبلطجية الذين يستوقفون المواطنين لسرقتهم تحت تهديد الأسلحة، ويضطر الأهالى للعبور منه بالرغم مما يتعرضون له من مخاطر ،دون أى تحرك من المسئولين.

ورصد "اليوم السابع"، تواجد المتسولين بداخله ومقالب القمامة التى انتشرت داخل وخارج نفق المشاة الموجود أمام شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، واضطرار المواطنين لعبوره من أجل المواصلات العامة من موقف أتوبيسات ميدان المؤسسة ومترو الأنفاق.

وطالب أهالى شبرا الخيمة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، واللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، والمحاسب السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والمسئولين بطرد الباعة الجائلين من داخل النفق الذى لا يزيد عرضه عن متر تقريبا وتعيين أحد أفراد الشرطة داخل النفق لحماية المواطنين من البلطجية الذين ينتشرون بداخله ويعرضون حياتهم للقتل، وأيضًا رفع القمامة حفاظًا على صحتهم وأبنائهم من الأمراض الخطيرة التى تسببها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365