متسولون يبتزون المواطنين داخل نفق مشاة شبرا نهارا وينامون به ليلا

تحول نفق المشاة الوحيد الذى يعبره الأهالى بمنطقة ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، للوصول إلى موقف الأتوبيسات ومحطة القطارات، إلى وكر للمتسولين الذين اتخذوه مرتعًا لهم يتسولون من المواطنين فيه نهارًا، وينامون فيه ليلاً.

كما انتشر بداخله عدد من الباعة الجائلين والبلطجية الذين يستوقفون المواطنين لسرقتهم تحت تهديد الأسلحة، ويضطر الأهالى للعبور منه بالرغم مما يتعرضون له من مخاطر ،دون أى تحرك من المسئولين.

ورصد "اليوم السابع"، تواجد المتسولين بداخله ومقالب القمامة التى انتشرت داخل وخارج نفق المشاة الموجود أمام شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، واضطرار المواطنين لعبوره من أجل المواصلات العامة من موقف أتوبيسات ميدان المؤسسة ومترو الأنفاق.

وطالب أهالى شبرا الخيمة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، واللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، والمحاسب السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والمسئولين بطرد الباعة الجائلين من داخل النفق الذى لا يزيد عرضه عن متر تقريبا وتعيين أحد أفراد الشرطة داخل النفق لحماية المواطنين من البلطجية الذين ينتشرون بداخله ويعرضون حياتهم للقتل، وأيضًا رفع القمامة حفاظًا على صحتهم وأبنائهم من الأمراض الخطيرة التى تسببها.