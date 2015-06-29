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اجتماعات مكثفة لقيادات وزارة الداخلية لبحث استعدادات 30 يونيو

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اجتماعات مكثفة لقيادات وزارة الداخلية لبحث استعدادات 30 يونيو اجتماعات مكثفة لقيادات وزارة الداخلية لبحث استعدادات 30 يونيو
عقد اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً حضره كل من وكلاء الإدارة ومديرو الإدارات النوعية المختلفة ومدير المباحث الجنائية ومفتش الداخلية ومسئولى الأمن العام والأمن المركزى والأمن الوطنى وذلـك لمناقشة لجنــــــة الخطــــة الأمنية.

ناقش مساعد الوزير خلال الاجتماع، ما اتخذته إدارة شرطة النقل والمواصلات بشأن الاستعدادات والإجراءات الأمنية فى ضوء الظروف الراهنة، حيث استعرض خلال الاجتماع مراجعة الخطط الأمنية وتحديثها وتكثيف الخدمات والتواجد الأمنى، والحيلولة دون حدوث ما يخل بالأمن العام، والتأكيد على منظومة العمل الموضوعة لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية والاستراتيجية .

كما ناقش استنفار كل الجهود الأمنية واتخاذ كل التدابير اللازمة، بما يتلاءم مع الموقف الراهن لإجهاض أى محاولة من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، خاصة مع اقتراب 30 يونيو، والتنسيق مع مديريات الامن لتأمين خطوط السكك الحديدية لمواجهة الأعمال العدائية، والتأكيد على حسن معاملة الجمهور وتقديم كل الخدمات وتذليل العقبات وتكثيف الحملات على محلات بيع خطوط التليفونات مجهولة البيانات لضبطهم وأجهزة المحمول مجهولة المصدر، وغير المصرح بتداولها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وضبط قضايا تمرير مكالمات الدولية وشبكات النت التى تكبد الشركة المصرية خسائر بالملايين وتوسيع دائرة الاشتباه واليقظة التامة، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.
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