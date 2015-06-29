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ضبط إخوانى ونجله مطلوبين على ذمة قضايا بأسوان

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ضبط إخوانى ونجله مطلوبين على ذمة قضايا بأسوان ضبط إخوانى ونجله مطلوبين على ذمة قضايا بأسوان
ألقى رجال المباحث بأسوان، تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع الأمن الوطنى القبض على إخوانى ونجله متهمين فى عدة قضايا، وتم التحفظ عليهما وجارٍ عرضهما على النيابة العامة.

وكانت قد تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط المدعو "فاروق.ف"، 63 سنة بالمعاش، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية (1343) إدارى قسم ثان (تفجير عبوة خلف نقطة شرطه التحرير بأسوان)، وكذلك ضبط نجله المدعو (عبد الرحمن .ف)، 31 سنة، مبرمج والمطلوب ضبطه، وإحضاره فى قضيتين بتهم "الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر واستخدام العنف".

جارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة لتباشر تحقيقاتها.
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