مباحث كوم أمبو تضبط عاطلا بحيازته 10 كيلو بانجو

ألقت مباحث كوم أمبو القبض على عاطل بحيازته 10 كيلو من مخدر البانجو، بغرض الاتجار تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، وتحرر له محضر شرطى وجار العرض على النيابة العامة.

وكانت حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو – خلال الساعات الماضية - برئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، كان من ضمن نتائجها ضبط المدعو (محمود . م) 24 سنة عاطل، وبحيازته 10 كيلو من مخدر البانجو معبأة فى ثلاث لفافات كبيرة الحجم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر 2984 إدارى كوم آمبو، وجار العرض على النيابة المختصة.