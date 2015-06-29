استخدام الطاقة الشمسية فى تسخين المياه بالمدن الجامعية بـ"طنطا"

أعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، عن دخول تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى تسخين المياه بالمدن الجامعية بالجامعة.

جاء ذلك أثناء افتتاحه للمبنى الجديد بالمدن الجامعية بنين بمجمع الكليات بسبرباى مساء أمس، يرافقه الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأسامة السنوسى مدير عام المدن الجامعية والتغذية، ومدير المركز الإعلامى بالجامعة، ومدير عام العلاقات العامة، واللواء حلمى سيف النصر مدير أمن الجامعة.

وأشار إلى أن المبنى يحتوى على 8 وحدات تسخين تعمل بالطاقة الشمسية سعة الواحدة 750 لترًا تعمل جميع الوحدات كوحدة واحدة، وفى حالة عدم توفر الطاقة الشمسية بفصل الشتاء يمكن تحويلها أوتوماتيكيًا لسخانات تعمل بالكهرباء .

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