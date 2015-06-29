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"مجندة مصرية" تستعد للاحتفال بـ"30 يونيو" بتوزيع الاستمارات على المواطنين

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"مجندة مصرية" تستعد للاحتفال بـ"30 يونيو" بتوزيع الاستمارات على المواطنين "مجندة مصرية" تستعد للاحتفال بـ"30 يونيو" بتوزيع الاستمارات على المواطنين
قالت جهاد الكومى، مؤسسة حملة مجندة مصرية، إن الحملة تستعد للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو من خلال تنظيم فعاليات ميدانية بالميادين العامة بمحافظة القاهرة والجيزة بهدف التعريف بالحملة وتوزيع استمارات للانضمام بالتجنيد بالقوات المسلحة، فضلا عن توزيع الهدايا العينية للمواطنين.

وأضافت الكومى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحملة تستعد لعقد المعسكر الأول بوادى النطرون، الذى يستهدف إلى تدريب فتيات الحملة للتكيف مع الحياة العسكرية وتحمل المتاعب الخاصة بها، لافتة إلى أن عدد الفتيات المتقدمات للمعسكر يبلغ 50 فتاة.


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