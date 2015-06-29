للنساء.. لا تقلقى كثرة التبول من الأعراض الطبيعية بفترة الحمل

أرسلت قارئة تقول أنها حامل فى الشهر السابع، ومنذ فترة قصيرة بدأت تعانى من أعراض كثرة التبول حتى ولو بكميات قليلة، وهو ما أثار قلقها ودفعلها لإجراء تحليل لنسبة السكر بالدم وكانت نتيجته سلبية. وتسأل عن الأسباب الأخرى التى يمكن أن تسبب تلك الأعراض.

يجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة، الدكتور عطية ابو النجا قائلا:

>فى فترة الحمل يتعرض جسم المرأة وأعضائه الداخلية للعديد من التغيرات، فالزيادة فى حجم الرحم تضغط على معظم الأعضاء الواقعة فى منطقة البطن، وهو ما يصحبه أعراضا متعددة قد تثير قلق بعض النساء.

تبعا لرأى أبو النجا فالمثانة أيضا من الأعضاء التى تتأثر بفترة الحمل لدى النساء، وزيادة حجم الرحم يمثلا ضغطا كبيرا على المثانة، وهو ما يصاحبه شعورا متكررا بالرغبة فى التبول بمجرد امتلائها بكميات قليلة من البول. وبالطبع تزداد تلك الأعراض مع تقدم الحمل وزيادة حجم الرحم.

فى تلك الحالة فإن الخطوة الطبيعية التى يتبعها الطبيب، هو إجراء تحليل لنسبة السكر فى الدم لاستبعاد الإصابة بسكر الحمل، وفى حالة عدم وجود مشاكل بتلك النسبة، يتم التعامل مع مشكلة تكرار التبول كعرض طبيعى لا يستدعى القلق منه نهائيا.