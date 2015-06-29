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تنظيم داعش يبث تسجيلاً صوتيًا يُزعم أنه لمفجر المسجد بالكويت

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تنظيم داعش يبث تسجيلاً صوتيًا يُزعم أنه لمفجر المسجد بالكويت تنظيم داعش يبث تسجيلاً صوتيًا يُزعم أنه لمفجر المسجد بالكويت
بث تنظيم داعش تسجيلاً صوتيًا، زعم أنه للمتشدد الذى قتل 27 شخصًا فى هجوم انتحارى على مسجد للشيعة بالكويت، يوم الجمعة.

وحوى التسجيل آيات قرآنية وبُث على مواقع للتواصل الاجتماعى يستخدمها التنظيم، وانتقد المتحدث الشيعة وتوعدهم بالانتقام لما وصفه بـ"إهانة الإسلام".

وقالت السلطات الكويتية، إن المفجر سعودى الجنسية ويدعى فهد سليمان عبدالمحسن القباع، ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من مصداقية التسجيل.
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