زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى محترفة فى النصب على الرجال وكانت متزوجة 3 قبلى

أقام الزوج "كرم.ث" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجته "رقية.م"، وطالب فيها ببطلان زواجه منها، بعد اكتشافه بخداعها له، وزواجها قبله بثلاثة رجال، قامت بالنصب على أموالهم والشبكة التى قدموها لها بعقود زواج عرفى وادعت بأنها "بكر" على خلاف الحقيقة.

وقال الزوج "كرم" بدعوى بطلان الزواج "خدعتنى بطيبتها وظننت أنها محترمة وعلى خلق وأنها المرأة التى سأعيش معها بقية حياتى، وأنا أحمد الله على ذلك، ولكن اتضح أنها أكبر ابتلاء فى حياتى بعد اكتشافى بعد عقد قرانى بشهر زواجها عرفيا عن طريق المصادفة بـ3 رجال قبلى والنصب عليهم".

وأكمل الزوج بدعواه التى حملت رقم786 لسنة 2015: "طلبت منى لإتمام الزواج شبكة بـ70 ألف جنيه وطلبت أن أشترى لها سيارة فقمت بذلك، ولكنها كانت مريبة بتصرفاتها ولا تريد أن أتعرف على باقى عائلتها فقط أمها وأبيها وتتحجج بأنهم على خلاف مع عائلتهم بسبب موافقتها على ارتباطها منى".

وتابع، "شاء القدر أن تفضح بسبب خلاف مع إحدى صديقاتها التى كانت تأتى لها بالعرسان، فجاءت لى وحكت كل التفاصيل مقابل 5 آلاف جنيه، ووجدت نفسى أمام أكبر مصيبة فى حياتى، وأقمت ضدها دعوى نصب ودعوى بطلان زواج".