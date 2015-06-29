أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للرجل.. انتبه السمنة تؤثر على خصوبتك

Google+ Print
للرجل.. انتبه السمنة تؤثر على خصوبتك للرجل.. انتبه السمنة تؤثر على خصوبتك
تؤثر السمنة على العديد من أعضاء الجسم، فهى سبب مباشر للإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

وبجانب تلك الأمراض فاللسمنة دورا رئيسيا فى الإصابة بأمراض العقم وتأخر الإنجاب وخاصة للرجال.


>الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة، يوضح أن التأثير الأول للسمنة على خصوبة الرجل، يتمثل فى رفع درجة حرارة الخصيتين، وخاصة فى حالة تركز السمنة فى الجزء الأسفل من الجسم، وهو ما يعد أحد أهم الأسباب لموت الحيوانات المنوية، والتى لا تتمكن من الاستمرار والعيش فى درجات الحرارة شديدة الارتفاع.

السمنة تحول هرمون الذكورة لهرمون الأنوثة وتضعف خصوبة الرجل.
>الأثر الثانى الذى توقعه السمنة على خصوبة الرجل هو كما يوضحه إمبابى، يتمثل فى تحويل جزء من هرمون الذكورة " التستسترون" إلى هرمون الأنوثة "الاستروجين"، وبالتالى يحدث نوعا من الخلل الهرمونى داخل الجسم، وهو ما يؤدى بدورة إلى ضعف الخصوبة وعدد وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجل.

لذا ينصح إمبابى فى حالة وجود ضعف فى الخصوبة لدى الرجل مع زيادة الوزن لديه، بضرورة إجراء تحليلا لنسبة الهرمونات بالجسم، للتأكد من انتظام عمل الهرمونات. وفى جميع الأحوال ينصح المرضى بخفض أوزانهم، فتلك الخطوة تساهم بصورة كبيرة فى رفع معدل الخصوبة لديهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365