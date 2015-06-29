للرجل.. انتبه السمنة تؤثر على خصوبتك

تؤثر السمنة على العديد من أعضاء الجسم، فهى سبب مباشر للإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

وبجانب تلك الأمراض فاللسمنة دورا رئيسيا فى الإصابة بأمراض العقم وتأخر الإنجاب وخاصة للرجال.

>الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة، يوضح أن التأثير الأول للسمنة على خصوبة الرجل، يتمثل فى رفع درجة حرارة الخصيتين، وخاصة فى حالة تركز السمنة فى الجزء الأسفل من الجسم، وهو ما يعد أحد أهم الأسباب لموت الحيوانات المنوية، والتى لا تتمكن من الاستمرار والعيش فى درجات الحرارة شديدة الارتفاع.

السمنة تحول هرمون الذكورة لهرمون الأنوثة وتضعف خصوبة الرجل.

>الأثر الثانى الذى توقعه السمنة على خصوبة الرجل هو كما يوضحه إمبابى، يتمثل فى تحويل جزء من هرمون الذكورة " التستسترون" إلى هرمون الأنوثة "الاستروجين"، وبالتالى يحدث نوعا من الخلل الهرمونى داخل الجسم، وهو ما يؤدى بدورة إلى ضعف الخصوبة وعدد وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجل.

لذا ينصح إمبابى فى حالة وجود ضعف فى الخصوبة لدى الرجل مع زيادة الوزن لديه، بضرورة إجراء تحليلا لنسبة الهرمونات بالجسم، للتأكد من انتظام عمل الهرمونات. وفى جميع الأحوال ينصح المرضى بخفض أوزانهم، فتلك الخطوة تساهم بصورة كبيرة فى رفع معدل الخصوبة لديهم.

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