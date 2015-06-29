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تناول مضادات الاكتئاب خلال فترة انقطاع الطمث يعرض السيدات لكسور العظام

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تناول مضادات الاكتئاب خلال فترة انقطاع الطمث يعرض السيدات لكسور العظام تناول مضادات الاكتئاب خلال فترة انقطاع الطمث يعرض السيدات لكسور العظام
كشفت دراسة أمريكية حديثة عن نتائج خطيرة للغاية بشأن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب وتأثير تناولها على السيدات خلال مرحلة انقطاع الطمث.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة نورث إيسترن الأمريكية إلى أن تناول السيدات للأدوية المضادة للاكتئاب مثل عقار بروزاك خلال فترة انقطاع الطمث بغرض مقاومة اضطرابات المزاج يرفع خطر إصابتهن بكسور العظام بنسبة 76% مقارنة بالسيدات اللاتى لا يتناولن هذه الأدوية.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الأدوية المضادة للاكتئاب لها آثار جانبية كبيرة وخاصة على السيدات فى مرحلة انقطاع الطمث، حيث تتسبب فى إضعاف العظام ورفع فرص إصابتهن بالكسور، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية، ويستوجب استشارة الطبيب قبل تناول هذه الأدوية.

ونشرت هذه النتائج خلال إحدى إصدارات الدورية الطبية البريطانية، وتعرف باسم "Injury Prevention"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر يونيو الجارى.
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